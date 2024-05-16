Еще один пункт пропуска между Одесчиной и Молдовой – где открыли

Новый автомобильный пункт пропуска в Одесской области. Фото: Укринформ

Сегодня, 16 мая, в Одесской области после реконструкции открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

Об этом пишет издание Укринформ.

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КПП "Рени" — пункт пропуска между Украиной и Молдовой, ранее он функционировал отдельно. Как отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, теперь он работает в совместном контроле сразу двух стран. Это откроет еще один путь в Румынию.

"Часть контроля осуществлялась на украинской стороне, часть — на румынской, и в единственном пункте пропуска инфраструктура была недостаточной. Было несколько полос движения, и было важно модернизировать его для увеличения пропускной способности как для пассажирских, так и для грузовых автомобилей и автобусов" , — отметил Сергей Деркач.

КПП "Рени" В Одесской области открыт. Фото: Укринформ

Открытие КПП "Рени" в Одесской области

Кроме грузовиков, общий контроль будут проходить и автобусы — для них предусмотрена отдельная полоса с терминалом. Сейчас через "Рени" проходит не более 50 грузовиков в сутки. Однако по словам Сергея Деркача, запуск полноценного совместного контроля - это первый шаг в реализации инициативы "зеленый коридор" между украинским пунктом пропуска "Рени", молдавским "Джурджулешти" и румынским КПП "Галац".

"Наша цель - увеличить это количество по меньшей мере вдвое. Следующим шагом в рамках инициативы "зеленый коридор" должен стать запуск скоординированного контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами — это откроет быстрый путь и коридор в румынский порт Галац" , — подчеркнул замминистра.

Больше о пересечении границы в Одесской области

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что теперь пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию , имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка — Исакча".