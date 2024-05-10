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Виїхати з Одещини до Румунії можна без черг —  як це зробити

10 травня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Виїхати з Одещини до Румунії можна без черг —  як це зробити
Послуга єЧерга простить проходження кордону на Одещині. Ілюстративне фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Віднині пасажирські перевізники, що курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка-Ісакча". 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Тепер водії зможуть заздалегідь внести дані про перетин КПП "Орлівка-Ісакча". Реєстрація у чергу "За розкладом" почалась сьогодні, 10 травня.  Безпосередньо рух автобусів за новим записом стартує завтра — 11 травня о 12:00. 

"Це значить, що пасажири більше не проводитимуть години в очікуванні перед пунктом пропуску. Це одне із завдань реформи міжнародних автобусних перевезень, яку проводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, щоб у результаті пасажир зміг отримувати дійсно якісні послуги", — підкреслив Олександр Кубраков

Нагадаємо, що з 24 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою вводиться нова послуга єЧерга, що дозволить кожному автобусу обирати час свого перетину кордону. Зокрема, в ініціативу залучено вісім КПП на Одещині та ще три — у Чернівецькій області.

Також ми писали, що від сьогоднішнього дня, 10 травня, до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Одеса
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е-черга
Румунія

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