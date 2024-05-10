Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выехать из Одесчины в Румынию можно без очередей — как это сделать arrow

Выехать из Одесчины в Румынию можно без очередей — как это сделать

10 мая 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выехать из Одесчины в Румынию можно без очередей — как это сделать
Услуга єЧерга упростит прохождение границы на Одесчине. Иллюстративное фото: ГНСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Отныне пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка-Исакча".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

єЧерга для перевозчиков

Теперь водители смогут заранее внести данные о пересечении КПП "Орловка-Исакча". Регистрация в очередь "По расписанию" началась сегодня, 10 мая. Непосредственно движение автобусов по новой записи стартует завтра – 11 мая в 12:00.

"Это значит, что пассажиры больше не будут проводить часы в ожидании перед пунктом пропуска. Это одна из задач реформы международных автобусных перевозок, которую проводит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, чтобы в результате пассажир смог получать действительно качественные услуги", — подчеркнул Александр Кубраков.

Напомним, что с 24 апреля на 10 пунктах пропуска с Молдовой вводится новая услуга єЧерга , что позволит каждому автобусу выбирать время своего пересечения границы. В частности, в инициативу привлечены восемь КПП в Одесской области и еще три — в Черновицкой области.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня, 10 мая, в Бессарабию можно будет попасть по катеру в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Одесса
граница
КПП
Одесская область
Новости Одессы
автобусы
очереди
е-очередь
Румуния

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае