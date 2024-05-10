Выехать из Одесчины в Румынию можно без очередей — как это сделать

Услуга єЧерга упростит прохождение границы на Одесчине. Иллюстративное фото: ГНСУ

Отныне пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка-Исакча".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Теперь водители смогут заранее внести данные о пересечении КПП "Орловка-Исакча". Регистрация в очередь "По расписанию" началась сегодня, 10 мая. Непосредственно движение автобусов по новой записи стартует завтра – 11 мая в 12:00.

"Это значит, что пассажиры больше не будут проводить часы в ожидании перед пунктом пропуска. Это одна из задач реформы международных автобусных перевозок, которую проводит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, чтобы в результате пассажир смог получать действительно качественные услуги", — подчеркнул Александр Кубраков.

Напомним, что с 24 апреля на 10 пунктах пропуска с Молдовой вводится новая услуга єЧерга , что позволит каждому автобусу выбирать время своего пересечения границы. В частности, в инициативу привлечены восемь КПП в Одесской области и еще три — в Черновицкой области.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня, 10 мая, в Бессарабию можно будет попасть по катеру в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.