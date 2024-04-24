Розширення єЧерги на пунктах пропуску Одещини з Молдовою для автобусів — які зміни

На КПП в Одеській та Чернівецькій областях вводиться нова послуга єЧерга. Фото: ДПСУ

З 24 квітня на 10 пунктах пропуску з Молдовою вводиться нова послуга єЧерга, що дозволить кожному автобусу обирати час свого перетину кордону. Зокрема, в ініціативу залучено вісім КПП на Одещині та ще три — у Чернівецькій області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України.

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Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури зазначив, що спільно з Державною прикордонною службою триває робота над тим, щоб збільшувати пропускну здатність кордону саме для автобусів. Це дозволить забезпечити більше можливостей перевізникам обирати час перетину кордону.

"Одне із ключових завдань реформи, щоб кожен автобус перетинав кордон вчасно, а пасажири не змушені були чекати годинами перед кордоном. Для цього ми поступово запроваджуємо можливість обирати час перетину кордону для кожного автобусу відповідно до його розкладу руху", — зазначив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Які пункти пропуску додаються

До вже існуючих маршрутів "Мамалига — Крива" та "Могилів-Подільський — Отач" додаються наступні:

"Виноградівка — Вулканешти"

"Малоярославець 1 — Чадир-Лунга"

"Нові Трояни — Чадир-Лунга"

"Рені — Джурджулешти"

"Серпневе 1 — Басараб‘яска"

"Старокозаче — Тудора"

"Табаки — Мирне"

"Росошани — Бричень"

Це нововведення спрямоване на оптимізацію руху автобусів через кордон, що полегшить подорожі та забезпечить більш комфортну та швидку процедуру перетину для пасажирів.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів України вніс зміни до умов експериментального проєкту "Електронна черга на пункті пропуску через кордон". Тепер, крім вантажних та пасажирських автобусів, черга буде стосуватися також легкових автомобілів.