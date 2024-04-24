Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Расширение еЧерги на пунктах пропуска Одесчины с Молдовой для автобусов — какие изменения arrow

Расширение еЧерги на пунктах пропуска Одесчины с Молдовой для автобусов — какие изменения

24 апреля 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Расширение еЧерги на пунктах пропуска Одесчины с Молдовой для автобусов — какие изменения
На КПП в Одесской и Черновицкой областях вводится новая услуга єЧерга. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С 24 апреля на 10 пунктах пропуска с Молдовой вводится новая услуга єЧерга, что позволит каждому автобусу выбирать время своего пересечения границы. В частности, к инициативе привлечены восемь КПП в Одесской области и еще три — в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины.

Читайте также:

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры отметил, что совместно с Государственной пограничной службой идет работа над тем, чтобы увеличивать пропускную способность границы именно для автобусов. Это позволит обеспечить больше возможностей перевозчикам выбирать время пересечения границы.

"Одна из ключевых задач реформы, чтобы каждый автобус пересекал границу вовремя, а пассажиры не вынуждены были ждать часами перед границей. Для этого мы постепенно вводим возможность выбирать время пересечения границы для каждого автобуса в соответствии с его расписанием движения", — отметил Министр развития общин. территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Какие пункты пропуска добавляются

К уже существующим маршрутам "Мамалыга — Кривая" и "Могилев-Подольский — Отач" прилагаются следующие:

  • "Виноградовка — Вулканешты"
  • "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга"
  • "Новые Трояне — Чадыр-Лунга"
  • "Рени — Джурджулешты"
  • "Августовское 1 — Басарабяска"
  • "Старокозачее — Тудора"
  • "Табак — Мирное"
  • "Россошани — Бричень"

Это нововведение направлено на оптимизацию движения автобусов через границу, что облегчит путешествия и обеспечит более комфортную и быструю процедуру пересечения пассажиров.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в условия экспериментального проекта "Электронная очередь на пункте пропуска через границу". Теперь, кроме грузовых и пассажирских автобусов, очередь будет касаться также легковых автомобилей.

Александр Кубраков
Одесса
Молдова
граница
КПП
Черновцы
Новости Одессы
автобусы
е-очередь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри