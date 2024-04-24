Расширение еЧерги на пунктах пропуска Одесчины с Молдовой для автобусов — какие изменения

На КПП в Одесской и Черновицкой областях вводится новая услуга єЧерга. Фото: ГПСУ

С 24 апреля на 10 пунктах пропуска с Молдовой вводится новая услуга єЧерга, что позволит каждому автобусу выбирать время своего пересечения границы. В частности, к инициативе привлечены восемь КПП в Одесской области и еще три — в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления Украины.

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Министр развития общин, территорий и инфраструктуры отметил, что совместно с Государственной пограничной службой идет работа над тем, чтобы увеличивать пропускную способность границы именно для автобусов. Это позволит обеспечить больше возможностей перевозчикам выбирать время пересечения границы.

"Одна из ключевых задач реформы, чтобы каждый автобус пересекал границу вовремя, а пассажиры не вынуждены были ждать часами перед границей. Для этого мы постепенно вводим возможность выбирать время пересечения границы для каждого автобуса в соответствии с его расписанием движения", — отметил Министр развития общин. территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Какие пункты пропуска добавляются

К уже существующим маршрутам "Мамалыга — Кривая" и "Могилев-Подольский — Отач" прилагаются следующие:

"Виноградовка — Вулканешты"

"Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга"

"Новые Трояне — Чадыр-Лунга"

"Рени — Джурджулешты"

"Августовское 1 — Басарабяска"

"Старокозачее — Тудора"

"Табак — Мирное"

"Россошани — Бричень"

Это нововведение направлено на оптимизацию движения автобусов через границу, что облегчит путешествия и обеспечит более комфортную и быструю процедуру пересечения пассажиров.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в условия экспериментального проекта "Электронная очередь на пункте пропуска через границу". Теперь, кроме грузовых и пассажирских автобусов, очередь будет касаться также легковых автомобилей.