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В Одесской области появится новый пункт пропуска — где планируют установить

6 июня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новый пункт пропуска в Одесской области: где откроют
Автомобиль стоит в очереди на границе. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, которая уже заключила два договора с победителем аукционов, которого выбрали без использования электронной системы. Оба раза им стало ООО Научно-производственная фирма "Мостопроект".

Выбрали победителя для документации для КПП
Протокол раскрытия одного из тендеров. Фото: скриншот

Каждая закупка была оценена в 1 260 000 гривен, так что общая сумма составила — 2 560 000 гривен. Всю документацию подрядчик должен сдать до конца этого года.

Что планируют сделать

В Болградском районе Одесщины планируется установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешть". Услуги по инженерному проектированию включают в себя:

  • геодезические и инженерно-геологические изыскания с последующими работами;
  • экономические расчеты;
  • археологические роботы;
  • разработка проекта и эскиза.

Больше о КПП в Одесской области

Мы писали, что теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Кроме того, в Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

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