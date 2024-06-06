Новый пункт пропуска в Одесской области: где откроют

В Одесской области появится новый пункт пропуска — где планируют установить
В Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Заказчиком стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, которая уже заключила два договора с победителем аукционов, которого выбрали без использования электронной системы. Оба раза им стало ООО Научно-производственная фирма "Мостопроект".
Каждая закупка была оценена в 1 260 000 гривен, так что общая сумма составила — 2 560 000 гривен. Всю документацию подрядчик должен сдать до конца этого года.
Что планируют сделать
В Болградском районе Одесщины планируется установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешть". Услуги по инженерному проектированию включают в себя:
- геодезические и инженерно-геологические изыскания с последующими работами;
- экономические расчеты;
- археологические роботы;
- разработка проекта и эскиза.
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Мы писали, что теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.
Кроме того, в Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП "Рени", который теперь будет использоваться совместно обеими странами.
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