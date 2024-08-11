В'їзд з Одеси до Румунії - які документи потрібні

Прикордонна поліція Румунії перевіряє документи. Ілюстративне фото: Politia de Frontiera

Від завтра, 12 серпня, прикордонна поліція Румунії не буде пропускати автомобілі на свою територію без дійсного технічного огляду. Наразі румунська сторона роздає громадянам України відповідні пам'ятки під час перетину кордону із переліком усіх необхідних вимог, яких обов'язково дотримуватись під час планування подорожі до країни.

Документ опублікував на своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола.

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Вимоги до документів

З ініціативи румунської влади, під час перетину кордону з цією країною, водії транспортних засобів повинні дотримуватися нових вимог. У протилежному випадку автомобілі на кордоні будуть "розгортати" та не пускатимуть до в'їзду на територію Румунії.

"З понеділка, 12 серпня, прикордонна поліція Румунії повертатиме автомобілі у яких немає дійсного технічного огляду чи він прострочений. Наразі румунська сторона активно роздає громадянам України дані пам'ятки під час перетину кордону", — пише Віталій Глагола.

Документ, що видають на кордоні з Румунією. Фото: Віталій Глагола

Перелік документів

Відповідно до Конвенції про дорожній рух, ратифікованої Румунією, а також національного законодавства країни, водій при проходженні прикордонного контролю зобов'язаний пред'явити наступні документи:

Дійсний проїзний документ (посвідчення особи або паспорт).

(посвідчення особи або паспорт). Дійсне посвідчення водія , що відповідає категорії транспортного засобу, яким керує.

, що відповідає категорії транспортного засобу, яким керує. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

транспортного засобу. Довідку про проходження періодичного технічного огляду транспортного засобу.

Згідно з новими правилами, періодичний технічний огляд транспортного засобу має бути чинним на момент перетину кордону. Національна правова норма, яка діє на всій території Румунії, також розповсюджується на іноземців. Забороняється рух транспорту дорогами загального користування без чинного техогляду або з простроченим технічним оглядом.