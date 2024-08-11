Одесские кулинары пытались нелегально попасть в Молдову

На Одесчине задержали кулинаров, направлявшихся в Молдову
На украинско-молдавской границе пограничники задержали троих кулинаров из ресторана Одессы. Уклонисты мечтали добраться до соседней страны незамеченными, однако план не сработал — теперь им придется отвечать за свое "путешествие" перед судом.
Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.
Детали путешествия
Жители Одесской и Запорожской областей, работавшие поварами в одном из одесских ресторанов, решили бежать в соседнюю страну. План маршрута спланировал их коллега, уроженец одного из приграничных сел Одесщины. Так, товарищи должны были пройти через густые чащи и даже форсировать реку Днестр, чтобы избежать встречи с пограничниками.
Однако на окраине села Яськи поваров заметили благодаря БпЛА. На их след вышел пограничный наряд, действия которого координировал оператор беспилотника.
Что грозит
Кулинаров задержали на месте. На них составили протоколы по статье 204-1 КУоАП за незаконную попытку пересечения государственной границы, и теперь их дело рассматривается в суде. Им грозит административный арест сроком до 15 суток.
Читайте Новини.LIVE!