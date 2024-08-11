Одесские кулинары пытались нелегально попасть в Молдову

В Одесской области задержали группу нарушителей. Фото: ГПСУ

На украинско-молдавской границе пограничники задержали троих кулинаров из ресторана Одессы. Уклонисты мечтали добраться до соседней страны незамеченными, однако план не сработал — теперь им придется отвечать за свое "путешествие" перед судом.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Детали путешествия

Жители Одесской и Запорожской областей, работавшие поварами в одном из одесских ресторанов, решили бежать в соседнюю страну. План маршрута спланировал их коллега, уроженец одного из приграничных сел Одесщины. Так, товарищи должны были пройти через густые чащи и даже форсировать реку Днестр, чтобы избежать встречи с пограничниками.

Нарушители идут через чащу. Фото: ГПСУ

Однако на окраине села Яськи поваров заметили благодаря БпЛА. На их след вышел пограничный наряд, действия которого координировал оператор беспилотника.

Дрон заметил мужчин. Фото: ГПСУ

Что грозит

Кулинаров задержали на месте. На них составили протоколы по статье 204-1 КУоАП за незаконную попытку пересечения государственной границы, и теперь их дело рассматривается в суде. Им грозит административный арест сроком до 15 суток.