Мовний скандал в Одесі: що не так для київської літераторки

У них таки викривлені щелепи — київська літераторка різко розкритикувала одеситів за мову
В Одесі розгорівся черговий мовний скандал. Киянка приїхала на відпочинок до південного міста, де всі "москвороті" і "жодного українського слова не зустріти".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила київська літераторка Лариса Ніцой.
За словами жінки, на морський відпочинок приїхала її донька та онучка, які вели "щоденник подорожі", де й записували, що протягом чотирьох днів їх оточувала лише російська.
"Божечки тут всі москвороті. Це Україна? Ми тут одні такі. Я ніби десь за кордоном. Вони розмовляють зі своїми дітками москвинською. Що у них у голові? Тирса? Я ніби на чужинському острові з дикунами", — передає слова доньки Лариса Ніцой.
Інцидент з іменем
Також жінку обурило те, що одесити неправильно вимовляли імʼя онучки — Доляна. Крім того, дитина вчила російськомовних дітей на майданчику, як правильно гратися.
"У них таки викривлені щелепи. Добрий дЗЄнь. Або повторюють за мною ім’я моєї донечки Доляна (доленька) – проте в них виходить Даляна. Це від слова даль, чи що?" — додає жінка.
Але водночас вона зазначила, що на останній день відпочинку в готелі зʼявилися україномовні хлопці. Після чого усі відвідувачі, яких вона зустрічала, заговорили українською.
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