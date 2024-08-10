Гімнастка Олександра Паскаль відвідала Олімпіаду 2024

Гімнастка Олександра Паскаль. Фото: paskals2016

Маленька гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу під час обстрілу Затоки у 2022 році, продовжує повертатися у спорт. Так, незламна одеситка відвідала Олімпійські ігри в Парижі та виконала декілька елементів біля Ейфелевої вежі.

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Про це гімнастка Олександра Паскаль повідомила у своїй сторінці Instagram.

"Побувати на Олімпійських іграх це просто мрія. Вболіваємо за наших дівчат всім серцем, ви найкращі", — пише маленька спортсменка.

Допис Олександри Паскаль. Фото: скриншот

Заходи в Українському домі

Також гімнастка відвідала Volia Space у Парижі, де відбулися заходи, присвячені сучасному українському спорту. Там дівчинка розповіла про свою реабілітацію, розклад тренувань та адаптацію до нового способу життя.

Крім того, на окремому відео у соцмережі маленька Саша показала, які саме тренування повернула у свій розклад. Гімнастичний елемент дівчинка виконала у найвідомішому місці Парижа — біля Ейфелевої вежі.