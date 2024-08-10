"АТЕШ" розвідав ситуацію біля Кримського мосту

Баржі для укріплення біля Кримського мосту. Фото: АТЕШ

Росія боїться українських ударів по тимчасово окупованому Криму та просування ЗСУ на півдні. У звʼязку з цим ЗС РФ наказало у прискореному режимі зміцнити захист мосту, який зʼєднує півострів з материковою країною-агресоркою.

Про це 10 серпня у своєму Telegram-каналі повідомив партизанський рух "АТЕШ".

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Як повідомляють партизани, вздовж мосту росіяни почали виставляти у два ряди старі баржі, які вже не використовуються. Також по всьому периметру намагаються звести нову огорожу.

"Усі ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак БЕКів. Останніми днями на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти посилили ППО також і на мисі Фіолент, що неподалік від Севастополя. Таким чином росіяни мають наміри збивати цілі, які можуть уразити Кримський міст, біля західних берегів півострова.

"На території було помічено різні комплекси протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та вивантаження установок РЕБ і РЕР", — додають партизани.