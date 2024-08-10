В Одеській області сталась чергова сутичка місцевих із ТЦК

Момент сутички з ТЦК на Одещині. Фото: скриншот з відео

Мережею шириться відео, як в Одеській області розгорілася чергова сутичка між військовими та цивільними. На запису видно, як, ймовірно, представники ТЦК, роздають повістки мешканцям Роздільної.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі інциденту

Згідно з відео, військові прийшли на перевірку військово-облікових даних у чоловіків на один із ринків міста. Після чого жінки вступили з ними у словесну перепалку, яка перейшла у штовханину.

"Що ви робите? Сволота, що ви робите? Гади! Ви це не зробите тут! Я вам не вірю! Ви позорите нас! Йдіть звідси", — кричать жінки у натовпі.

Крім того, зафіксовано, як у цей час чоловіки призовного віку намагаються покинути місце інциденту, допоки жінки бʼються з військовими. Факту затримання наразі не відбулося. В Одеському обласному ТЦК та СП ситуацію ще не прокоментували.