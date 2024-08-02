Сутичка з ТЦК в Одесі сьогодні, 2 серпня: що відомо

Бійка у Приморському районі Одеси. Фото: скриншот

Користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та співробітниками ТЦК у супроводі поліції у Приморському районі Одеси. На запису видно, як між одеситом та військовими почалась бійка, а поліцейська намагалась заспокоїти усі учасників конфлікту.

Відео публікують користувачі соцмереж.

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Що на відео

На запису видно, як на вул. Середньофонтанській один із чоловіків у формі схопив цивільного за футболку та потягнув, однак одесит чинив опір. Поряд із чоловіками була й жінка, яка голосно кричала та ставала на захист одесита. У цей час до учасників конфлікту підбігла поліцейська, яка намагалась заспокоїти й жінку, й цивільного чоловіка, й працівника ТЦК та СП. Після цього чоловік у військовій формі почав демонструвати папку із, ймовірно, документами для усіх перехожих, які стали свідками скандалу. Наразі причина конфлікта невідома.

Інші інциденти з військовими в Одесі

Нагадаємо, що користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі. На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які у цей час хапали одесита за футболку.



Також днями в мережі з'явилось відео з салону автомобіля, на якому в Одесі сьогодні прокотились співробітники ТЦК та СП. Водій стверджує, що йому погрожували зброєю, проте керівництво установи надало свою версію інциденту.