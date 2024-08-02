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Бійка, крики та поліція — в Одесі сталась чергова сутичка місцевих із ТЦК

2 серпня 2024 13:04
Верзілова Єлизавета - редактор
Сутичка з ТЦК в Одесі сьогодні, 2 серпня: що відомо
Бійка у Приморському районі Одеси. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та співробітниками ТЦК у супроводі поліції у Приморському районі Одеси. На запису видно, як між одеситом та військовими почалась бійка, а поліцейська намагалась заспокоїти усі учасників конфлікту. 

Відео публікують користувачі соцмереж. 

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Що на відео

На запису видно, як на вул. Середньофонтанській один із чоловіків у формі схопив цивільного за футболку та потягнув, однак одесит чинив опір. Поряд із чоловіками була й жінка, яка голосно кричала та ставала  на захист одесита. У цей час до учасників конфлікту підбігла  поліцейська, яка намагалась заспокоїти й жінку, й цивільного чоловіка, й працівника ТЦК та СП. Після цього чоловік у військовій формі почав демонструвати папку із, ймовірно, документами для усіх перехожих, які стали свідками скандалу. Наразі причина конфлікта невідома. 

Інші інциденти з військовими в Одесі

Нагадаємо, що користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі.  На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які  у цей час хапали одесита за футболку. 


Також днями в мережі з'явилось відео з салону автомобіля, на якому в Одесі сьогодні прокотились співробітники ТЦК та СП. Водій стверджує, що йому погрожували зброєю, проте керівництво установи надало свою версію інциденту. 

Одеса бійка відео Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація документи ТЦК та СП

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