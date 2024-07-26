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В Одесі знову сталась сутичка між цивільним та військовими — що відомо

26 липня 2024 15:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Сутичка із військовими в Одесі: відео сьогоднішньої бійки
В Одесі сталась сутичка між двома військовими та цивільним. Ілюстративне фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі.  На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які  у цей час хапали одесита за футболку. 

Відео публікують користувачі соцмереж. 

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Що на відео

На запису видно, як двоє чоловіків у формі хапали цивільного за лямки рюкзака та футболку. У цей час до учасників конфлікту підбіг правоохоронець, який встав на захист одесита та жестом попросив одного з військових зупинитись. Після цього чоловік піднявся на ноги та одразу почав бігти у протилежному від правоохоронця напрямку. Наразі причина конфлікта невідома. 

Інші інциденти з ТЦК та СП в Одесі

Нагадаємо, що в мережі з'явилось відео з салону автомобіля, на якому в Одесі сьогодні прокотились співробітники ТЦК та СП. Водій стверджує, що йому погрожували зброєю, проте керівництво установи надало свою версію інциденту. 

Ми писали, що в Одеському обласному ТЦК та СП оперативно відреагували на цей інцидент. У відомстві зазначили, що одесита законно зупинили військові у супроводі поліції та попросили надати документи, проте цю вимогу водій авто проігнорував та продовжив рух і цим завдав травмувань одному з військових. 

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