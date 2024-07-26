Сутичка із військовими в Одесі: відео сьогоднішньої бійки

В Одесі сталась сутичка між двома військовими та цивільним. Ілюстративне фото: скриншот

Користувачі соцмереж поширюють відео чергової сутички між містянином та двома чоловіками у формі в Одесі. На запису видно, як співробітник поліції намагається заспокоїти військових, які у цей час хапали одесита за футболку.

Відео публікують користувачі соцмереж.

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Що на відео

На запису видно, як двоє чоловіків у формі хапали цивільного за лямки рюкзака та футболку. У цей час до учасників конфлікту підбіг правоохоронець, який встав на захист одесита та жестом попросив одного з військових зупинитись. Після цього чоловік піднявся на ноги та одразу почав бігти у протилежному від правоохоронця напрямку. Наразі причина конфлікта невідома.

Інші інциденти з ТЦК та СП в Одесі

Нагадаємо, що в мережі з'явилось відео з салону автомобіля, на якому в Одесі сьогодні прокотились співробітники ТЦК та СП. Водій стверджує, що йому погрожували зброєю, проте керівництво установи надало свою версію інциденту.

Ми писали, що в Одеському обласному ТЦК та СП оперативно відреагували на цей інцидент. У відомстві зазначили, що одесита законно зупинили військові у супроводі поліції та попросили надати документи, проте цю вимогу водій авто проігнорував та продовжив рух і цим завдав травмувань одному з військових.