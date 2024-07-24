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З'явилось відео зсередини автівки, на якій прокатили співробітників ТЦК в Одесі

24 липня 2024 13:11
Верзілова Єлизавета - редактор
ТЦК прокатились на капоті в Одесі - відео з салону авто
Інцидент із військовими в Одесі сьогодні. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В мережі з'явилось відео з салону автомобіля, на якому в Одесі сьогодні прокатились співробітники ТЦК та СП. Водій стверджує, що йому погрожували зброєю, проте керівництво установи надало свою версію інциденту.  

Відео опублікували користувачі соцмереж.

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Що на відео

Авторка відео знімала лобове скла, перед яким на капоті сидів військовий у той час, як авто їхало по дорозі.  Водій у цей час скаржився, що нічого не бачить через співробітника ТЦК, який загородив обзор, а жінка скаржилась на відео. 

"Ви уявляєте? Забрався на машину, все псує та нікуди не йде! Уявляєте, що робиться?" — сказала авторка відео. 

ТЦК на капоті
Співпробітник ТЦК на капоті авто. Фото: скриншот

 Водій та пасажирка авто стверджували, що співробітник ТЦК погрожував їм зброєю та ламав машину. Чоловік навіть погрожував, що звернеться до адвоката та надасть йому відео на підтвердження своїх заяв.  А як тільки авто зупинилось, то військові почали намагатись відчинити двері автівки одесита.

"Оце треба тепер до адвоката йти з цими відео, як вони погрожували пістолетами.  Глянь, ламає машину! Ти чого приватну власність чіпаєш? Я все зняв, що ви мені погрожували зброєю!" — обурився чоловік.

Реакція Одеського ТЦК та СП

В Одеському обласному ТЦК та СП оперативно відреагували на цей інцидент. У відомстві зазначили, що одесита законно зупинили військову у супроводі поліції та попросили надати документи, проте цю вимогу водій авто проігнорував та продовжив рух та цим завдав травмувань одному з військових. 

"У результаті цього він наніс травми військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП. Потерпілий вже надав свідчення, щоб сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху", — йдеться у повідомлення ТЦК та СП.

Реакція Одеського ТЦК та СП
Допис Одеського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Також у відомстві додали, що керівництво контролює та слідкує за цим інцидентом. А особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, обов'язково будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

Нагадаємо, що суд Одеси обрав запобіжний захід місцевому жителю, який раніше прокатив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на капоті авто. Обвинувачений буде перебувати під вартою, однак захист із таким рішенням не згодний.

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