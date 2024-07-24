ТЦК прокатиться на капоте в Одессе - видео из салона авто

Инцидент с военными в Одессе сегодня. Фото: скриншот

В сети появилось видео из салона автомобиля, на котором в Одессе сегодня прокатились сотрудники ТЦК и СП. Водитель утверждает, что ему угрожали оружием, однако руководство учреждения предоставило свою версию инцидента.

Видео опубликовали пользователи соцсетей.

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Что на видео

Автор видео снимала лобовое стекло, перед которым на капоте сидел военный в то время, как авто ехало по дороге. Водитель в это время жаловался, что ничего не видит из-за загородившего обзор сотрудника ТЦК, а женщина жаловалась на видео.

"Вы представляете? Забрался на машину, все портит и никуда не идет! Представляете, что делается?" — сказала автор видео.

Сотрудник ТЦК на капоте авто. Фото: скриншот

Водитель и пассажирка авто утверждали, что сотрудник ТЦК угрожал им оружием и ломал машину. Мужчина даже угрожал, что обратится к адвокату и предоставит ему видео в подтверждение своих заявлений. А как только авто остановилось, военные начали пытаться открыть дверь автомобиля одессита.

"Вот надо теперь к адвокату идти с этими видео, как они угрожали пистолетами. Взгляни, ломает машину! Ты чего частную собственность трогаешь? Я все снял, что вы мне угрожали оружием!" — возмутился мужчина.

Реакция Одесского ТЦК и СП

В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на этот инцидент. В ведомстве отметили, что одессита законно остановили военную в сопровождении полиции и попросили предоставить документы, однако это требование водитель авто проигнорировал и продолжил движение и нанес травмы одному из военных.

"В результате этого он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП. Потерпевший уже дал показания, чтобы способствовать быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение ПДД", — говорится в сообщении ТЦК и СП.

Сообщение Одесского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Также в ведомстве добавили, что руководство контролирует и следит за этим инцидентом. А лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.

Напомним, что суд Одессы избрал меру пресечения местному жителю, ранее прокатившему сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на капоте авто. Обвиняемый будет находиться под стражей, однако защита с таким решением не согласна.