ТЦК прокатиться на капоте в Одессе - видео из салона авто

Появилось видео изнутри автомобиля, на котором прокатили сотрудников ТЦК в Одессе
В сети появилось видео из салона автомобиля, на котором в Одессе сегодня прокатились сотрудники ТЦК и СП. Водитель утверждает, что ему угрожали оружием, однако руководство учреждения предоставило свою версию инцидента.
Видео опубликовали пользователи соцсетей.
Что на видео
Автор видео снимала лобовое стекло, перед которым на капоте сидел военный в то время, как авто ехало по дороге. Водитель в это время жаловался, что ничего не видит из-за загородившего обзор сотрудника ТЦК, а женщина жаловалась на видео.
"Вы представляете? Забрался на машину, все портит и никуда не идет! Представляете, что делается?" — сказала автор видео.
Водитель и пассажирка авто утверждали, что сотрудник ТЦК угрожал им оружием и ломал машину. Мужчина даже угрожал, что обратится к адвокату и предоставит ему видео в подтверждение своих заявлений. А как только авто остановилось, военные начали пытаться открыть дверь автомобиля одессита.
"Вот надо теперь к адвокату идти с этими видео, как они угрожали пистолетами. Взгляни, ломает машину! Ты чего частную собственность трогаешь? Я все снял, что вы мне угрожали оружием!" — возмутился мужчина.
Реакция Одесского ТЦК и СП
В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на этот инцидент. В ведомстве отметили, что одессита законно остановили военную в сопровождении полиции и попросили предоставить документы, однако это требование водитель авто проигнорировал и продолжил движение и нанес травмы одному из военных.
"В результате этого он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП. Потерпевший уже дал показания, чтобы способствовать быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение ПДД", — говорится в сообщении ТЦК и СП.
Также в ведомстве добавили, что руководство контролирует и следит за этим инцидентом. А лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины.
Напомним, что суд Одессы избрал меру пресечения местному жителю, ранее прокатившему сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на капоте авто. Обвиняемый будет находиться под стражей, однако защита с таким решением не согласна.
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