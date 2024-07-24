Прокатив на капоті: в Одесі стався черговий інцидент з ТЦК

В Одесі чоловік прокатив на капоті військових. Фото: скриншот

В Одесі майже кожного дня стаються скандальні інциденти із військовозобов'язаними та співробітниками ТЦК та СП. Так в Хаджибейському районі міста одесит прокатив на капоті своєї автівки групу військових.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі інциденту

В Одесі біля зупинки громадського транспорту "Суперфосфатний завод" група співробітників ТЦК попросила зупинитись водія авто, який у цей час виїжджав з парковки. Однак одесит вимогу проігнорував та продовжив рух — тож група чоловіків у формі намагалась зупинити авто. у військових це не вийшло, тож вони просто сіли на капот машини. Чим закінчився інцидент — наразі невідомо.

Інші інциденти з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в Одесі пасажирок трамваю не влаштовувало те, що через рейд ТЦК затримався транспорт. Жінки кричали на військовослужбовців та пропонували їм самим піти на фронт.

Також днями у мережі з'явилось відео, як до ТЦК та СП Одеси привели одесита, котрому стало одразу дуже зле. Авторка відео зазначила, що це її родич, який має важкий діагноз, а військові на це не звернули увагу. Чоловікові стало погано на території закладу та згодом його забрали медики.

Пізніше стало відомо, що лікарі діагностували численні забої та травми, також підтвердили, що він був хворий на епілепсію. Невдовзі після госпіталізації він помер у лікарні.