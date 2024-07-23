Рейди ТЦК в Одесі: черговий скандал в трамваї

В Одесі не припиняються рейди ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот

В Одесі співробітники ТЦК та СП продовжують проводити так звані рейди у громадському транспорті, аби перевірити документи військовозобов'язаних чоловіків. Так, сьогодні пасажирок одеського трамваю розізлило, що через чергові "візити" військових транспорт зупинився.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Що на відео

У мережі з'явилось відео з одного з одеських трамваїв, на якому видно. як група співробітників ТЦК та СП у супроводі поліції зайшли у вагон. Через перевірку водій одразу зупинив транспорт, що викликало хвилю обурення у пасажирок та вони почали галасувати.

"Досить кричати! Це ви тут кукурікаєте, ви можете помовчати?" — підвищив голос військовий.

На відео чути, як одеситка почала скаржитись, що через тривалі перевірки та зупинки трамваю багато хто з пасажирів запізнюється на роботу.

"А ви на що здатні? Своїх дітей перевіряйте, а ми на роботу усі запізнюємось" — обурилась жінка.

У цей час співробітники ТЦК та СП перевіряли документи одного з чоловіків, тому на невдоволення жінки не відреагували.

Інші інциденти з ТЦК та СП в Одесі

Нагадаємо, що днями у мережі з'явилось відео, як до ТЦК та СП Одеси привели одесита, котрому стало одразу дуже зле. Авторка відео зазначила, що це її родич, який має важкий діагноз, а військові на це не звернули увагу. Чоловікові стало погано на території закладу та згодом його забрали медики.

Пізніше стало відомо, що лікарі діагностували численні забої та травми, також підтвердили, що він був хворий на епілепсію. Невдовзі після госпіталізації він помер у лікарні.

Раніше в Одесі пасажирки одного з автобусів просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі.