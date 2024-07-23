Рейды ТЦК в Одессе: очередной скандал в трамвае

Остановили весь трамвай — рейды ТЦК в Одессе не прекращаются
В Одессе сотрудники ТЦК и СП продолжают проводить так называемые рейды общественного транспорта, чтобы проверить документы военнообязанных мужчин. Так, сегодня пассажирок одесского трамвая разозлило, что из-за очередного "визита" военных транспорт остановился.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Что на видео
В сети появилось видео с одного из одесских трамваев, на котором видно. как группа сотрудников ТЦК и СП в сопровождении полиции вошли в вагон. Из-за проверки водитель сразу остановил транспорт, что вызвало волну возмущения у пассажирок и они начали шуметь.
"Довольно кричать! Это вы здесь кукарекаете, вы можете помолчать?" — повысил голос военный.
На видео слышно, как одесситка начала жаловаться, что из-за длительных проверок и остановок трамвая многие пассажиры опаздывают на работу.
"А вы на что способны? Своих детей проверяйте, а мы на работу все опаздываем" — возмутилась женщина.
В настоящее время сотрудники ТЦК и СП проверяли документы одного из мужчин, поэтому на недовольство женщины не отреагировали.
Другие инциденты с ТЦК и СП в Одессе
Напомним, что на днях в сети появилось видео, как в ТЦК и СП Одессы привели одессита, которому стало очень плохо. Автор видео отметила, что это ее родственник, у которого тяжелый диагноз, а военные на это не обратили внимание. Мужчине стало плохо на территории заведения и впоследствии его забрали медики.
Позже стало известно, что врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы, также подтвердили, что он был болен эпилепсией. Вскоре после госпитализации он скончался в больнице.
Ранее в Одессе пассажирки одного из автобусов просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон. Они начали шуметь, чтобы не впускать военных внутрь и быстрее поехать дальше.
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