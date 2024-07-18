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Дають відсіч — в Одесі пасажири не впустили військових в автобус

18 липня 2024 11:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Не впустили в автобус: в Одесі стався скандал з військовими
Скандал з військовими в громадськом транспорті. Ілюстративне фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі не вщухають рейди співробітників ТЦК та СП у громадському транспорті: вони часто заходять, аби перевірити документи військовозобов'язаних чоловіків. Однак сьогодні пасажирки одного з автобусів просто не дали змоги чоловікам у формі зайти  в салон.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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З відео видно, що група з чоловіків у військовій формі, ймовірно, співробітники ТЦК та СП,  хотіли зайти до автобусу. Однак пасажирки були проти та почали голосувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі. 

"Водію, поїхали! Їдемо, не стійте, їдемо скоріше!" — кричали жінки. 

Після декількох хвилин зупинки, водій все ж таки зачинив двері та поїхав. Співробітники ТЦК залишились на зупинці громадського транспорту. 

Інші інциденти з військовими на Одещині

Ми писали, що в Одесі цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в шпиталі, тож вони вирішили вгамувати молодика. Між чоловіками виникла сутичка, яку записали на відео одесити. 

Також ще один конфлікт із працівниками ТЦК трапився в Білгород-Дністровську. Жінка з чоловіком на візку хотіли, аби одного з призовників відпустили, та натомість військові збили обох містян, не давши пройти.

Одеса конфлікт відео Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація водії ТЦК та СП

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