Не впустили в автобус: в Одессе произошел скандал с военными

Скандал с военными в общественном транспорте. Иллюстративное фото: скриншот

В Одессе не утихают рейды сотрудников ТЦК и СП в общественном транспорте: часто заходят, чтобы проверить документы военнообязанных мужчин. Однако сегодня пассажирки одного из автобусов просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Не пустили в автобус

Из видео видно, что группа мужчин в военной форме, вероятно, сотрудники ТЦК и СП, хотели зайти в автобус. Однако пассажирки были против и начали голосовать, чтобы не впускать военных внутрь и поехать дальше.

"Водитель, поехали! Едем, не стойте, едем скорее!" — кричали женщины.

После нескольких минут остановки водитель все же закрыл дверь и уехал. Сотрудники ТЦК остались на остановке общественного транспорта.

Другие инциденты с военными в Одесской области

Мы писали, что в Одессе гражданский прохожий начал ругаться и показывать непристойные жесты, увидев представителей ТЦК. Недалеко были военные, которые проходили лечение в госпитале, поэтому они решили унять молодого человека. Между мужчинами возникла стычка, которую записали на видео одесситы.

Еще один конфликт с работниками ТЦК произошел в Белгород-Днестровске. Женщина с мужем на коляске хотели, чтобы одного из призывников отпустили, а военные сбили обоих горожан, не дав пройти.