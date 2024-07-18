Забрали хворого на епілепсію: скандал в ТЦК та СП Одеси

Скандал в ТЦК та СП Одеси. Фото: скриншот

Мережею шириться відео скандалу з території одного з Одеських ТЦК та СП, де чоловіку стало зле та він знепритомнів. Авторка відео наголосила, що військові забрали її родича попри важкий діагноз.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Читайте також:

Що на відео

На відео видно, що одному з чоловіків, яких забрали співробітники ТЦК, стало погано — він сидить на лавочці, а військові намагаються привести його до тями. В той же час, авторка стверджує, що одесит — її родич, а до ТЦК та СП забрали його з дому.

"Руки забери від нього! Що "жінка"? Мені все одно, що він впав зараз, ви бачили, в якому стані ви його забираєте? Ви з дому його забрали! Я вам казала, що він — епілептик", — кричала жінка.

Забрали чоловіка в ТЦК. Фото: скриншот

Потім військові заборонили жінці знімати відео та загородили отвір у заборі, пригрозивши поліцією. До входу у ТЦК та СП пізніше підійшла ще одна одеситка — ймовірно, мати одного з призовників, якого тільки- но привели в установу.

"От свого народиш, то я подивлюсь, як ти його легко відпустиш на війну. Дай хоч погляну на сина!" — просила жінка, але ворота перед нею зачинили.

Сам відчинив двері

Також на відео чути розмову двох жінок, родичів яких забрали до ТЦК та СП. Виявилось, що одни з них — любив алкоголь та чомусь опинився на вулиці під час комендантської години.

"Я говорила йому: не бухай, не бухай! Що це таке? Якого дідька він о пів на другу ночі на вулиці опинився? Йому сумно було вдома сидіти?" — свариться мати призовника.

Авторка відео ж зазначила, що його родича забрали з дому. Ба більше, він сам відчинив двері.

"А цього з дому забрали. Він сам двері відчинив, хто ж знав. Люди назвались дільничним. А це ж приватний сектор.. Ну сам винуватий", —зазначила одеситка.

Зрештою, військовозобов'язаному стало настільки зле, що він знепритомнів. На місце приїхала карета швидкої допомоги та непритомного чоловіка забрали медики.

Мобілізація в Одесі

Ми писали, що сьогодні пасажирки одного з автобусів Одеси просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі.

Також раніше в Одесі цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в шпиталі, тож вони вирішили вгамувати молодика. Між чоловіками виникла сутичка, яку записали на відео одесити.