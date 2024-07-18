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Забрали попри епілепсію — з ТЦК та СП Одеси непритомного чоловіка відвезли медики

18 липня 2024 15:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Забрали хворого на епілепсію: скандал в ТЦК та СП Одеси
Скандал в ТЦК та СП Одеси. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Мережею шириться відео скандалу з території одного з Одеських ТЦК та СП, де чоловіку стало зле та він знепритомнів. Авторка відео наголосила, що військові забрали її родича попри важкий діагноз. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 

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Що на відео

На відео видно, що одному з чоловіків, яких забрали співробітники ТЦК, стало погано — він сидить на лавочці, а військові намагаються привести його до тями. В той же час, авторка стверджує, що одесит — її родич, а до ТЦК та СП забрали його з дому. 

"Руки забери від нього! Що "жінка"? Мені все одно, що він впав зараз, ви бачили, в якому стані ви його забираєте? Ви з дому його забрали! Я вам казала, що він — епілептик", — кричала жінка. 

ТЦК та СП Одеси. Скандал
Забрали чоловіка в ТЦК. Фото: скриншот

Потім військові заборонили жінці знімати відео та загородили отвір у заборі, пригрозивши поліцією. До входу у ТЦК та СП пізніше підійшла ще одна одеситка — ймовірно, мати одного з призовників, якого тільки- но привели в установу. 

"От свого народиш, то я подивлюсь, як ти його легко відпустиш на війну. Дай хоч погляну на сина!" — просила жінка, але ворота перед нею зачинили.

Сам відчинив двері

 Також на відео чути розмову двох жінок, родичів яких забрали до ТЦК та СП. Виявилось, що одни з них — любив алкоголь та чомусь опинився на вулиці під час комендантської години. 

"Я говорила йому: не бухай, не бухай! Що це таке? Якого дідька він о пів на другу ночі на вулиці опинився? Йому сумно було вдома сидіти?" — свариться мати призовника. 

Авторка відео ж зазначила, що його родича забрали з дому. Ба більше, він сам відчинив двері. 

"А цього з дому забрали. Він сам двері відчинив, хто ж знав. Люди назвались дільничним. А це ж приватний сектор.. Ну сам винуватий", —зазначила одеситка. 

Зрештою, військовозобов'язаному стало настільки зле, що він знепритомнів. На місце приїхала карета швидкої допомоги та непритомного чоловіка забрали медики. 

Мобілізація в Одесі

Ми писали, що сьогодні пасажирки одного з автобусів Одеси просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі. 

Також раніше  в Одесі цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в шпиталі, тож вони вирішили вгамувати молодика. Між чоловіками виникла сутичка, яку записали на відео одесити. 

Одеса алкоголь швидка допомога медики Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані епілепсія

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