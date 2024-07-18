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Забрали, несмотря на эпилепсию — из ТЦК и СП Одессы мужчину без сознания увезли медики

18 июля 2024 15:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Забрали больного эпилепсией: скандал в ТЦК и СП Одессы
Скандал в ТЦК и СП Одессы. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

По сети ширится видео скандала с территории одного из Одесских ТЦК и СП, где мужчине стало плохо и он потерял сознание. Автор видео подчеркнула, что военные забрали ее родственника, несмотря на тяжелый диагноз.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Что на видео

На видео видно, что одному из мужчин, которых забрали сотрудники ТЦК, стало плохо — он сидит на лавочке, а военные пытаются привести его в сознание. В то же время автор утверждает, что одессит — ее родственник, а в ТЦК и СП забрали его из дома.

"Руки забери от него! Что "женщина"? Мне все равно, что он упал сейчас, вы видели, в каком состоянии вы его забираете? Вы из дома его забрали! Я вам говорила, что он эпилептик" , — кричала женщина.

ТЦК и СП в Одессе. Скандал
Забрали мужчину в ТЦК. Фото: скриншот

Затем военные запретили женщине снимать видео и загородили отверстие в заборе, пригрозив полицией. К входу в ТЦК и СП позже подошла еще одна одесситка — вероятно, мать одного из призывников, которого только что привели в учреждение.

"От своего родишь, так я посмотрю, как ты его легко отпустишь на войну. Дай хоть посмотрю на сына!" – просила женщина, но ворота перед ней закрыли.

Сам открыл дверь

Также на видео слышен разговор двух женщин, родственников которых забрали в ТЦК и СП. Оказалось, что одни из них любил алкоголь и почему-то оказался на улице во время комендантского часа.

"Я говорила ему: не бухай, не бухай! Что это такое? Какого черта он в половине второго ночи на улице оказался? Ему грустно было дома сидеть?" — ругалась мама призывника.

Автор видео же отметила, что ее родственника забрали из дома. Более того, он сам открыл дверь.

"А этого из дома забрали. Он сам дверь открыл, кто же знал. Люди назвались участковым. А ведь это частный сектор. Ну сам виноват", — отметила одесситка.

В конце концов, военнообязанному стало настолько плохо, что он потерял сознание. На место приехала карета скорой помощи, и мужчину без сознания забрали медики.

Мобилизация в Одессе

Мы писали, что сегодня пассажирки одного из автобусов Одессы просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон. Они начали кричать, чтобы не впускать военных внутрь и быстрее поехать дальше.

Также ранее в Одессе гражданский прохожий начал ругаться и показывать непристойные жесты, увидев представителей ТЦК. Недалеко были военные, которые проходили лечение в госпитале, поэтому они решили унять молодого человека. Между мужчинами возникла стычка, которую записали на видео одесситы.

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