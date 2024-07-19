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Чоловік, якого затримали ТЦК в Одесі, помер у лікарні

19 липня 2024 14:41
Верзілова Єлизавета - редактор
Помер у лікарні: чоловіка з епілепсією тримали в одеському ТЦК
Забрали хворого чоловіка до ТЦК. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В одесита медики діагностували численні забої та травми, також підтвердили, що він був хворий на епілепсію. Вчора йому стало зле після затримання співробітниками ТЦК, а сьогодні з'явилась інформація, що  чоловік помер у лікарні.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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У призовника виявили закриту черепно-мозкову травму, забій мозку, субдуральні та епідуральні гематоми. Діагноз "епілепсія", на якому наголошувала його родичка, також підтвердили.

Інцидент із затриманням в одеському ТЦК  

Нагадаємо, що в мережі з'явилось відео, як до ТЦК та СП Одеси привели одесита, котрому стало одразу дуже зле. Авторка відео зазначила, що це — її родич, який має важкий діагноз, а військові на це не звернули увагу. Чоловікові стало погано на території закладу та згодом його забрали медики. 

Раніше в Одесі пасажирки одного з автобусів просто не дали змоги чоловікам у формі зайти в салон. Вони почали галасувати, аби не впускати військових всередину та швидше поїхати далі. 

Також мережею ширилось відео, на якому в Одесі цивільний перехожий почав лаятися і показувати непристойні жести, коли побачив представників ТЦК. Неподалік були військові, які проходили лікування в шпиталі, тож вони вирішили вгамувати молодика. Між чоловіками виникла сутичка, яку записали на відео одесити.

Одеса смерть лікарні Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП епілепсія

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