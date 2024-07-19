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Мужчина, которого задержали ТЦК в Одессе, скончался в больнице

19 июля 2024 14:41
Верзилова Єлизавета - редактор
Умер в больнице: мужчину с эпилепсией держали в одесском ТЦК
Забрали больного мужчину в ТЦК. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

У одессита медики диагностировали многочисленные ушибы и травмы, также подтвердили, что он был болен эпилепсией. Вчера ему стало плохо после задержания сотрудниками ТЦК, а сегодня появилась информация, что мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщают местные СМИ.

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У призывника обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральные и эпидуральные гематомы. Диагноз "эпилепсия", о котором твердила его родственница, также подтвердили.

Инцидент с задержанием в одесском ТЦК

Напомним, что в сети появилось видео, как в ТЦК и СП Одессы привели одессита, которому стало очень плохо. Автор видео отметила, что это ее родственник, который имеет тяжелый диагноз, а военные на это не обратили внимание. Мужчине стало плохо на территории заведения и впоследствии его забрали медики.

Ранее в Одессе пассажирки одного из автобусов просто не позволили мужчинам в форме зайти в салон. Они начали шуметь, чтобы не впускать военных внутрь и быстрее поехать дальше.

Также по сети ширилось видео, на котором в Одессе гражданский прохожий начал ругаться и показывать непристойные жесты, когда увидел представителей ТЦК. Недалеко были военные, которые проходили лечение в госпитале, поэтому они решили унять молодого человека. Между мужчинами возникла стычка, которую записали на видео одесситы.

Одесса смерть больницы Одесская область военный призыв Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП эпилепсия

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