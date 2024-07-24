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Прокатил на капоте группу военных — в Одессе сотрудники ТЦК пытались остановить местного

24 июля 2024 11:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Прокатив на капоте: в Одессе произошел очередной инцидент по ТЦК
В Одессе мужчина прокатил на капоте военных. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе почти каждый день происходят скандальные инциденты с военнообязанными и сотрудниками ТЦК и СП. Так в Хаджибейском районе города одессит прокатил на капоте своего автомобиля группу военных.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента

В Одессе возле остановки общественного транспорта "Суперфосфатный завод" группа сотрудников ТЦК попросила остановиться водителя авто, выезжавшего в это время с парковки. Однако одессит требование проигнорировал и продолжил движение — группа мужчин в форме пыталась остановить авто. у военных это не получилось, так что они просто сели на капот машины. Чем закончился инцидент пока неизвестно.

Другие инциденты с ТЦК в Одессе

Мы писали, что в Одессе пассажирок трамвая не устраивало то, что из-за рейда ТЦК задержался транспорт. Женщины кричали на военнослужащих и предлагали им самим уйти на фронт.

Также на днях в сети появилось видео, как в ТЦК и СП Одессы привели одессита, которому стало очень плохо. Автор видео отметила, что это ее родственник, у которого тяжелый диагноз, а военные на это не обратили внимание. Мужчине стало плохо на территории заведения и впоследствии его забрали медики.

Позже стало известно, что врачи диагностировали многочисленные ушибы и травмы, также подтвердили, что он был болен эпилепсией. Вскоре после госпитализации он скончался в больнице.

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