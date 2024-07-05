Одесит, який прокатив на капоті співробітника ТЦК - під вартою

Одесит у залі суду. Фото: соцмережі

Сьогодні, 5 липня, Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід місцевому жителю, який прокатив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на капоті авто. Обвинувачений буде перебувати під вартою, однак захист із таким рішенням не згодний.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Деталі судового засідання

Обвинувачений на суді запевнив, що просто злякався — тому не зупинився та буквально провіз на капоті свого авто військового. Суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання одесита під вартою без права внесення застави, однак адвокат з таким рішенням не згоден.

"Ми просили обрати альтернативний запобіжний захід без варти, наприклад — домашній арешт. Але під час довгого судового засідання все ж обрали тримання під вартою, суд встав на бік прокуратури. Я не згоден з таким рішенням", — повідомив адвокат підсудного в коментарі ЗМІ.

Деталі події

Нагадаємо, що в Одесі співробітники одеського ТЦК та СП намагалися затримати чоловіка, який був за кермом авто. Однак водій "дав по газах" та почав різко повертати. Натомість чоловіки у формі кілька метрів пробігли за автівкою, адже міцно тримались за її двері. Однак втримати шумахера не вдалось — автівка поїхала.

Інші інциденти з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в мережі з’явилося відео, на якому група людей виштовхують машину з одного з дворів Одеси. Автор стверджує, що це начебто відбувається вилучення авто, на якому нещодавно чоловік наїхав на військовослужбовців ТЦК.

Також ми писали, що в Одесі набирає обертів черговий скандал з мобілізацією. В мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької, де чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.