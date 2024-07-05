Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Підвіз співробітників ТЦК на капоті — одесита помістили під варту arrow

Підвіз співробітників ТЦК на капоті — одесита помістили під варту

5 липня 2024 14:46
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесит, який прокатив на капоті співробітника ТЦК - під вартою
Одесит у залі суду. Фото: соцмережі
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 5 липня, Приморський суд Одеси обрав запобіжний захід місцевому жителю, який прокатив співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на капоті авто. Обвинувачений буде перебувати під вартою, однак захист із таким рішенням не згодний.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Деталі судового засідання

Обвинувачений на суді запевнив, що просто злякався — тому не зупинився та буквально провіз на капоті свого авто військового. Суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання одесита під вартою без права внесення застави, однак адвокат з таким рішенням не згоден. 

"Ми просили обрати альтернативний запобіжний захід без варти, наприклад — домашній арешт. Але під час довгого судового засідання все ж обрали тримання під вартою, суд встав на бік прокуратури. Я не згоден з таким рішенням", — повідомив адвокат підсудного в коментарі ЗМІ. 

Деталі події

Нагадаємо, що в Одесі співробітники одеського ТЦК та СП намагалися затримати чоловіка, який був за кермом авто. Однак водій "дав по газах" та почав різко повертати. Натомість чоловіки у формі кілька метрів пробігли за автівкою, адже міцно тримались за її двері. Однак втримати шумахера не вдалось — автівка поїхала. 

Інші інциденти з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в мережі з’явилося відео, на якому група людей виштовхують машину з одного з дворів Одеси. Автор стверджує, що це начебто відбувається вилучення авто, на якому нещодавно чоловік наїхав на військовослужбовців ТЦК.

Також ми писали, що в Одесі набирає обертів черговий скандал з мобілізацією. В мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької, де чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Одеса суд скандал правосуддя авто Новини Одеси злочин ТЦК та СП адвокат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо