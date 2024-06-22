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Наїхав на військових ТЦК — в Одесі конфіскували машину порушника

22 червня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі конфіскували авто, на якому чоловік наїхав на військовослужбовців
Чоловіки виштовхують машину. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В мережі з’явилося відео, на якому група людей виштовхують машину з двору. Автор стверджує, що це начебто відбувається вилучення авто, на якому нещодавно чоловік наїхав на військовослужбовців ТЦК

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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На опублікованих кадрах видно, що це відбувається, імовірно, в Хаджибейському районі міста, а саме — в мікрорайоні Молдаванка. Там семеро чоловіків штовхають машину через весь двір на виїзд. При цьому ніхто з ними не сперечається.   

В Одесі автівка протаранила співробітників ТЦК

Нагадаємо, днями в Одесі чоловік не зупинився на блокпосту і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військових ТЦК, які чергували на КПП і намагалися спинити його. Один з військовослужбовців отримав травму голови. В обласному ТЦК розповіли, що інцидент стався у Приморському районі Одеси. Водій, який скоїв наїзд на працівників ТЦК, був дуже агресивний. Поліція оголосила розшук невідомого водія.  

Інші скандали з ТЦК в Одесі

Ми писали, що в Одесі набирає обертів черговий скандал з мобілізацією. Цього разу в мережі з’явилося відео зі збірного пункту на вулиці Заньковецької, де чоловіків тримають у казармі та змушують виходити на шикування.

Також повідомляли, що місцеві мешканці зафільмували, як співробітники ТЦК та поліції проводять рейди у маршрутках міста. Так, сьогодні жінці заборонили фільмувати чоловіків у формі, однак сам поліцейський стояв з камерою. 

Додамо, головний редактор "Інтент" Валерій Болган заявив, що в Одесі діють понад 20 "громадських формувань", які допомагають співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Водночас їхня діяльність не завжди відповідає законодавству.

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мобілізація
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ТЦК та СП

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