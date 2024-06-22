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Наехал на военных ТЦК — в Одессе конфисковали машину нарушителя

22 июня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе конфисковали авто, на котором мужчина наехал на военнослужащих
Мужчины выталкивают машину. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В сети появилось видео, на котором группа людей выталкивает машину со двора. Автор утверждает, что это якобы происходит изъятие авто, на котором недавно мужчина наехал на военнослужащих ТЦК.

Об этом сообщают местные СМИ.

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На опубликованных кадрах видно, что это происходит, вероятно, в Хаджибейском районе города, а именно — в микрорайоне Молдаванка. Там семь человек толкают машину через весь двор на выезд. При этом никто с ними не спорит.

В Одессе автомобиль протаранил сотрудников ТЦК

Напомним, на днях в Одессе мужчина не остановился на блокпосту и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военных ТЦК, дежуривших на КПП и пытавшихся остановить его. Один из военнослужащих получил травму головы. В областном ТЦК рассказали, что инцидент произошел в Приморском районе Одессы. Водитель, совершивший наезд на работников ТЦК, был очень агрессивен. Полиция объявила розыск неизвестного водителя.

Другие скандалы с ТЦК в Одессе

Мы писали, что в Одессе набирает обороты очередной скандал с мобилизацией. На этот раз в сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой, где мужчин держат в казарме и заставляют выходить на построение.

Также сообщалось, что местные жители сняли, как сотрудники ТЦК и полиции проводят рейды в маршрутках города. Так, сегодня женщине запретили снимать мужчин в форме, однако сам полицейский стоял с камерой.

Главный редактор "Интент" Валерий Болган заявил, что в Одессе действуют более 20 "общественных формирований", которые помогают сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В то же время, их деятельность не всегда соответствует законодательству.

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