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Подвез сотрудников ТЦК на капоте — одессита поместили под стражу

5 июля 2024 14:46
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одессит, прокативший на капоте сотрудника ТЦК – под стражей
Одессит в зале суда. Фото: соцсети
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 5 июля, Приморский суд Одессы избрал меру пресечения местному жителю, прокатившему сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на капоте авто. Обвиняемый будет находиться под стражей, однако защита с таким решением не согласна.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Детали судебного заседания

Обвиняемый на суде заверил, что просто испугался, поэтому не остановился и буквально провез на капоте своего авто военного. Суд назначил меру пресечения в виде содержания одессита под стражей без права внесения залога, однако адвокат с таким решением не согласен.

"Мы просили избрать альтернативную меру пресечения без стражи, например — домашний арест. Но в ходе долгого судебного заседания все же избрали содержание под стражей, суд встал на сторону прокуратуры. Я не согласен с таким решением", — сообщил адвокат подсудимого в комментарии СМИ.

Детали события

Напомним, что в Одессе сотрудники одесского ТЦК и СП пытались задержать мужчину, который находился за рулем авто. Однако водитель "дал по газам" и начал резко поворачивать. Мужчины в форме несколько метров пробежали за автомобилем, ведь крепко держались за ее дверь. Однако удержать шумахера не удалось — автомобиль уехал.

Другие инциденты с ТЦК в Одессе

Мы писали, что в сети появилось видео, на котором группа людей выталкивает машину из одного из дворов Одессы. Автор утверждает, что это якобы происходит изъятие авто, на котором недавно мужчина наехал на военнослужащих ТЦК.

Также мы писали, что в Одессе набирает обороты очередной скандал с мобилизацией. В сети появилось видео из сборного пункта по улице Заньковецкой, где мужчин держат в казарме и заставляют выходить на построение.

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