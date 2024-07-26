Схватка с военными в Одессе: видео сегодняшней драки

В Одессе снова произошла стычка между гражданским и военными — что известно
Пользователи соцсетей распространяют видео очередной стычки между горожанином и двумя мужчинами в форме в Одессе. На записи видно, как сотрудник полиции пытается успокоить военных, хватавших в это время одессита за футболку.
Видео публикуют пользователи соцсетей.
Что на видео
На записи видно, как двое мужчин в форме хватали гражданского за лямки рюкзака и футболку. В это время к участникам конфликта подбежал страж порядка, который встал на защиту одессита и жестом попросил одного из военных остановиться. После этого мужчина поднялся на ноги и сразу начал бежать в противоположном направлении. Пока причина конфликта неизвестна.
Другие инциденты по ТЦК и СП в Одессе
Напомним, что в сети появилось видео из салона автомобиля, на котором в Одессе сегодня прокатились сотрудники ТЦК и СП. Водитель утверждает, что ему угрожали оружием, однако руководство учреждения предоставило свою версию инцидента.
Мы писали, что в Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на этот инцидент. В ведомстве отметили, что одессита законно остановили военные в сопровождении полиции и попросили предоставить документы, однако это требование водитель авто проигнорировал и продолжил движение и нанес травмы одному из военных.
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