Стычка с ТЦК в Одессе сегодня, 2 августа: что известно

Драка в Приморском районе Одессы. Фото: скриншот

Пользователи соцсетей распространяют видео очередного столкновения между горожанином и сотрудниками ТЦК в сопровождении полиции в Приморском районе Одессы. На записи видно, как между одесситом и военными началась потасовка, а полицейская пыталась успокоить всех участников конфликта.

Видео публикуют пользователи соцсетей.

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Что на видео

На записи видно, как по ул. Среднефонтанский один из мужчин в форме схватил гражданского за футболку и потащил, однако одессит сопротивлялся. Наряду с мужчинами была и женщина, которая громко кричала и становилась на защиту одессита. В это время к участникам конфликта подбежала полицейская, пытавшаяся успокоить и женщину, и гражданского мужчину, и работника ТЦК и СП. После этого мужчина в военной форме начал демонстрировать папку с, вероятно, документами для всех прохожих, ставших свидетелями скандала. Пока причина конфликта неизвестна.

Другие инциденты с военными в Одессе

Напомним, что пользователи соцсетей распространяют видео очередной стычки между горожанином и двумя мужчинами в форме в Одессе. На записи видно, как сотрудник полиции пытается успокоить военных, хватавших в это время одессита за футболку.



Также на днях в сети появилось видео из салона автомобиля, на котором в Одессе сегодня прокатились сотрудники ТЦК и СП. Водитель утверждает, что ему угрожали оружием, однако руководство учреждения предоставило свою версию инцидента.