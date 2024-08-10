В Одесской области произошла очередная стычка местных с ТЦК

Момент схватки с ТЦК в Одесской области. Фото: скриншот с видео

По сети ширится видео, как в Одесской области разгорелась очередная стычка между военными и гражданскими. На записи видно, как, вероятно, представители ТЦК, раздают повестки жителям Раздельной.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали инцидента

Согласно видео, военные пришли на проверку военно-учетных данных у мужчин на один из рынков города. После чего женщины вступили с ними в словесную перепалку, которая перешла в толкотню.

"Что вы делаете? Сволочь, что вы делаете? Гады! Вы это не сделаете здесь! Я вам не верю! Вы позорите нас! Идите отсюда", — кричат женщины в толпе.

Кроме того, зафиксировано, как в это время мужчины призывного возраста пытаются покинуть место инцидента, пока женщины дерутся с военными. Факта задержания пока не произошло. В Одесском областном ТЦК и СП ситуацию еще не прокомментировали.