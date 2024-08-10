"АТЕШ" разведал ситуацию у Крымского моста

Баржи для укрепления у Крымского моста. Фото: АТЭШ

Россия боится украинских ударов по временно оккупированному Крыму и продвижению ВСУ на юге. В связи с этим ВС РФ приказало в ускоренном режиме укрепить защиту моста, соединяющего полуостров с материковой страной-агрессором.

Об этом 10 августа в своем Telegram-канале сообщило партизанское движение "АТЕШ".

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Как сообщают партизаны, вдоль моста россияне начали выставлять в два ряда уже неиспользуемые старые баржи. Также по всему периметру пытаются возвести новое ограждение.

"Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов. В последние дни на мост были переброшены дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты усилили ПВО также и на мысе Фиолент, недалеко от Севастополя. Таким образом, россияне намерены сбивать цели, которые могут поразить Крымский мост, у западных берегов полуострова.

"На территории были замечены различные комплексы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и выгрузка установок РЭБ и РЭР", — добавляют партизаны.