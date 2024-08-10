Моряки ударили по газовым вышкам в Черном море

Вышки Бойко в Черном море. Фото: Апостроф

Военно-морские силы провели спецоперацию в Черном море и ударили по одной из газовых вышек. Предварительно известно, что россияне разместили там техническое разведывательное оборудование и содержали до 40 человек личного состава.

Об этом пишет активист Сергей Стерненко со ссылкой на источники в ВМС.

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"Теперь это подводные и одновременно поджаренные кацапы. Газовая платформа до сих пор горит", — пишет блогер.

Чем ударили по вышкам

Пока известно, что атакованные так называемые "вышки Бойко" были морскими дронами-близнецами Sea Baby с дальностью до 1 000 км и боевой частью около 900 кг, которые стоят на вооружении в ВСУ.

"Для россиян шансов выжить в Черном море останется все меньше. Остается только гибнуть", — добавляет Сергей Стерненко.

Характеристики Sea Baby