Моряки ударили по газовым вышкам в Черном море

ВСУ поразили газовую "вышку Бойко" в Черном море — какие потери у оккупантов
Военно-морские силы провели спецоперацию в Черном море и ударили по одной из газовых вышек. Предварительно известно, что россияне разместили там техническое разведывательное оборудование и содержали до 40 человек личного состава.
Об этом пишет активист Сергей Стерненко со ссылкой на источники в ВМС.
"Теперь это подводные и одновременно поджаренные кацапы. Газовая платформа до сих пор горит", — пишет блогер.
Чем ударили по вышкам
Пока известно, что атакованные так называемые "вышки Бойко" были морскими дронами-близнецами Sea Baby с дальностью до 1 000 км и боевой частью около 900 кг, которые стоят на вооружении в ВСУ.
"Для россиян шансов выжить в Черном море останется все меньше. Остается только гибнуть", — добавляет Сергей Стерненко.
Характеристики Sea Baby
- разработка — СБУ и украинские гражданские инженеры и айтовцы,
- время разработки — 2022-2023 годы,
- производство — Украина (подземный завод),
- полезная нагрузка — 850 килограммов (есть вариант с 450 килограммами),
- управление — с помощью спутниковой связи.
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