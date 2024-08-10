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ВСУ поразили газовую "вышку Бойко" в Черном море — какие потери у оккупантов

10 августа 2024 13:42
Рвачова Анастасия - редактор
Моряки ударили по газовым вышкам в Черном море
Вышки Бойко в Черном море. Фото: Апостроф
Рвачова Анастасия - редактор

Военно-морские силы провели спецоперацию в Черном море и ударили по одной из газовых вышек. Предварительно известно, что россияне разместили там техническое разведывательное оборудование и содержали до 40 человек личного состава.

Об этом пишет активист Сергей Стерненко со ссылкой на источники в ВМС.

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"Теперь это подводные и одновременно поджаренные кацапы. Газовая платформа до сих пор горит", — пишет блогер.

Чем ударили по вышкам

Пока известно, что атакованные так называемые "вышки Бойко" были морскими дронами-близнецами Sea Baby с дальностью до 1 000 км и боевой частью около 900 кг, которые стоят на вооружении в ВСУ.

"Для россиян шансов выжить в Черном море останется все меньше. Остается только гибнуть", — добавляет Сергей Стерненко.

Характеристики Sea Baby

  • разработка — СБУ и украинские гражданские инженеры и айтовцы,
  • время разработки — 2022-2023 годы,
  • производство — Украина (подземный завод),
  • полезная нагрузка — 850 килограммов (есть вариант с 450 килограммами),
  • управление — с помощью спутниковой связи.

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