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ЗСУ вразили газову "вишку Бойка" у Чорному морі — які втрати в окупантів

10 серпня 2024 13:42
Рвачова Анастасія - редактор
Моряки вдарили по газових вишках у Чорному морі
Вишки Бойка у Чорному морі. Фото: Апостроф
Рвачова Анастасія - редактор

Військово-морські сили провели спецоперацію у Чорному морі та вдарили по одній із газових вишок. Попередньо відомо, що росіяни розмістили там технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу.

Про це пише активіст Сергій Стерненко з посиланням на джерела у ВМС. 

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"Тепер це підводні і одночасно підсмажені росіяни. Газова платформа досі горить", — пише блогер. 

Чим вдарили по вишках

Наразі відомо, що атаковані так звані "вишки Бойка" були морськими дронами-близнюками Sea Baby із дальністю до 1 000 км та бойовою частиною близько 900 кг, які стоять на озброєнні у ЗСУ. 

"Для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться усе менше. Залишається тільки гинути", — додає Сергій Стерненко. 

Характеристики Sea Baby 

  • розробка — СБУ та українські цивільні інженери та айтівці,
  • час розробки — 2022-2023 роки,
  • виробництво — Україна (підземний завод),
  • корисне навантаження — 850 кілограмів (є варіант з 450 кілограмами),
  • керування — за допомогою супутникового зв'язку.

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