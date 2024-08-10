Моряки вдарили по газових вишках у Чорному морі

Вишки Бойка у Чорному морі. Фото: Апостроф

Військово-морські сили провели спецоперацію у Чорному морі та вдарили по одній із газових вишок. Попередньо відомо, що росіяни розмістили там технічне розвідувальне обладнання та тримали до 40 осіб особового складу.

Про це пише активіст Сергій Стерненко з посиланням на джерела у ВМС.

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"Тепер це підводні і одночасно підсмажені росіяни. Газова платформа досі горить", — пише блогер.

Чим вдарили по вишках

Наразі відомо, що атаковані так звані "вишки Бойка" були морськими дронами-близнюками Sea Baby із дальністю до 1 000 км та бойовою частиною близько 900 кг, які стоять на озброєнні у ЗСУ.

"Для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться усе менше. Залишається тільки гинути", — додає Сергій Стерненко.

Характеристики Sea Baby