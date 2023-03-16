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За рік на Одещині три тисячі мешканців отримали направлення на забезпечення протезом

16 березня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Процедура отримання протеза може зайняти до 45 днів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У 2022 році 6 тисяч мешканців південного регіону України змогли отримати допоміжні засоби реабілітації завдяки спільній ініціативі медичних закладів та соціальних служб. У цілому було видано 25 тисяч направлень, з яких 3 тисячі припали на Одеську область, а також по 3 тисячі на Херсонську та Миколаївську області. 

Про це під час брифінгу розповів директор Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Кольцов. 

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Фахівці звертають увагу на необхідність наявності певних документів. Мова йде про заяву, паспорт, реєстраційний номер платника податків, рішення військово-лікарської комісії та витяг з наказу командира частини. 

"Після отримання повного пакета документів наші фахівці дзвонять людині, пропонують обрати підприємство, підписують з підприємством договір. Торік ми забезпечили протезами 100% військових та цивільних осіб, які мали відповідні документи у 2022 році", — зазначив Віталій Кольцов.

Процедура отримання протеза може зайняти до 45 днів. Однак зараз у черг на отримання протезування в Одеській області немає.

Нагадаємо, в Одесі ремонтують обласний очний шпиталь інвалідів війни. В ньому будуть проходити реабілітацію воїни, що боронять країну.

Також у квітні на Одещині почне працювати програма психологічної реабілітації військових від тихоокеанського університету Сієтла. Вона складається з чотирьох етапів. 

Ми писали й історію Олександри Паскаль. Дівчина втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, який стався минулого року в смт Затока. Це могло б знищити мрії дівчинки про кар'єру в гімнастиці, але вона не здавалася. Замість цього вона зосередилася на тому, що потрібно зробити, аби повернутися до тренувань.

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