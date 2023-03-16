За рік на Одещині три тисячі мешканців отримали направлення на забезпечення протезом

Процедура отримання протеза може зайняти до 45 днів

У 2022 році 6 тисяч мешканців південного регіону України змогли отримати допоміжні засоби реабілітації завдяки спільній ініціативі медичних закладів та соціальних служб. У цілому було видано 25 тисяч направлень, з яких 3 тисячі припали на Одеську область, а також по 3 тисячі на Херсонську та Миколаївську області.

Про це під час брифінгу розповів директор Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Кольцов.

Фахівці звертають увагу на необхідність наявності певних документів. Мова йде про заяву, паспорт, реєстраційний номер платника податків, рішення військово-лікарської комісії та витяг з наказу командира частини.

"Після отримання повного пакета документів наші фахівці дзвонять людині, пропонують обрати підприємство, підписують з підприємством договір. Торік ми забезпечили протезами 100% військових та цивільних осіб, які мали відповідні документи у 2022 році", — зазначив Віталій Кольцов.

Процедура отримання протеза може зайняти до 45 днів. Однак зараз у черг на отримання протезування в Одеській області немає.

Нагадаємо, в Одесі ремонтують обласний очний шпиталь інвалідів війни. В ньому будуть проходити реабілітацію воїни, що боронять країну.

Також у квітні на Одещині почне працювати програма психологічної реабілітації військових від тихоокеанського університету Сієтла. Вона складається з чотирьох етапів.

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