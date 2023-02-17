В Одесі ремонтують військовий шпиталь

Герої отримуватимуть сучасний та ефективний догляд

В Одесі ремонтують обласний очний шпиталь інвалідів війни. В ньому будуть проходити реабілітацію воїни, що боронять країну.

Про це розповів речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

В шпиталі проходять фізичну та неврологічну реабілітацію ветерани війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Зараз розробляється проєктна документація ремонту третього та четвертого поверхів.

"Весною минулого року в будівлі зробили капітальний ремонт другого поверху, встановили кисневу станцію, палатку з опаленням і генератором для прийому людей. Зараз триває оснащення лікувальних кабінетів. Вже встановлені портативний рентген апарат та апарат ультразвукової діагностики", — розповів Сергій Братчук.

Нагадаємо, у квітні на Одещині почне працювати програма психологічної реабілітації військових від тихоокеанського університету Сієтла. Вона складається з чотирьох етапів.

Також в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два таких центри.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, якім надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я.