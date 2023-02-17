В Одессе ремонтируют военный госпиталь

Герои будут получать современный и эффективный уход

В Одессе ремонтируют областной очный госпиталь инвалидов войны. В нем будут проходить реабилитацию воины, защищающие страну.

Об этом рассказал спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В госпитале проходят физическую и неврологическую реабилитацию ветераны войны, участники боевых действий, члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины. Сейчас разрабатывается проектная документация по ремонту третьего и четвертого этажей.

"Весной прошлого года в здании сделали капитальный ремонт второго этажа, установили кислородную станцию, палатку с отоплением и генератором для приема людей. Сейчас идет оснащение лечебных кабинетов. Уже установлен портативный рентген аппарат и аппарат ультразвуковой диагностики", — рассказал Сергей Братчук.

Напомним, в апреле в Одесской области начнет работать программа психологической реабилитации военных от тихоокеанского университета Сиэтла. Она состоит из четырех этапов.

Также в Одессе временно перемещены украинцы и все пострадавшие в результате войны могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.

Отметим, с начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения.