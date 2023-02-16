Одеса поглиблює співпрацю з ВООЗ у галузях медичної та гуманітарної допомоги

Переселенців забезпечують усім необхідним

З початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, якім надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

В усіх лікарнях і пологових будинках було створено резерв медикаментів, виробів медичного призначення та продуктів харчування. Для допомоги внутрішньо переміщеним українцям відкрито міський гуманітарний центр із філіалами в усіх районах Одеси. Також було організовано роботу хабу на залізничному вокзалі.

"Вся медична та соціальна допомога надається переселенцям на рівних правах із мешканцями міста, а за деякими напрямками — у пріоритетному порядку.Також місто Одеса надає значну фінансову та гуманітарну допомогу нашим сусідам — Миколаєву та Херсону", — йдеться в повідомленні.

Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто розповіла про основні напрямки роботи в Україні. Для зручності в структурі ВООЗ створені окремі кластери, які опікуються різними питаннями, зокрема охорони здоров'я, невідкладної допомоги, забезпечення харчуванням та ін. Це дозволяє швидко зв'язати наявні потреби з організацією, яка може їх задовольнити або знайти для цього фінансування.

Крім того, учасники зустрічі обговорили співпрацю у напрямках охорони здоров'я, невідкладної допомоги, психічного здоров'я, репродуктивного здоров'я та забезпечення сталості роботи медичної системи міста Одеси.

Нагадаємо, в Одесі тимчасово переміщені українці та всі особи, які постраждали внаслідок війни, можуть безкоштовно отримати кваліфіковану психологічну допомогу на базі міських медзакладів. Наразі в місті працює два таких центри.