Одесса углубляет сотрудничество с ВОЗ в области медицинской и гуманитарной помощи
С начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Во всех больницах и роддомах был создан резерв медикаментов, изделий медицинского назначения и продуктов питания. Для помощи внутренне перемещенным украинцам открыт городской гуманитарный центр с филиалами во всех районах Одессы. Также была организована работа хаба на железнодорожном вокзале.
"Вся медицинская и социальная помощь оказывается переселенцам на равных правах с жителями города, а по некоторым направлениям — в приоритетном порядке. Также город Одесса оказывает значительную финансовую и гуманитарную помощь нашим соседям — Николаеву и Херсону", — говорится в сообщении.
Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто рассказала об основных направлениях работы в Украине. Для удобства в структуре ВОЗ созданы отдельные кластеры, которые занимаются разными вопросами. В частности здравоохранения, неотложной помощи, обеспечения питанием и т.д. Это позволяет быстро связать существующие потребности с организацией, которая может их удовлетворить или найти для этого финансирование.
Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество по здравоохранению, неотложной помощи, психическому здоровью, репродуктивному здоровью и обеспечению постоянства работы медицинской системы города Одессы.
Напомним, в Одессе временно перемещены украинцы и все лица, пострадавшие в результате войны, могут бесплатно получить квалифицированную психологическую помощь на базе городских медучреждений. Сейчас в городе работает два таких центра.