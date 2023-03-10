Маленька одеситка Олександра Паскаль змогла повернутися до життя після втрати ніжки

Дитина втратила ніжку під час обстрілу

Олександра Паскаль, втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, який стався минулого року в смт. Затока. Це могло б знищити мрії дівчинки про кар'єру в гімнастиці, але вона не здавалася. Замість цього вона зосередилася на тому, що потрібно зробити, щоб повернутися до тренувань.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Благодійний збір

Завдяки благодійному збору, який провели працівники Департаменту фінансів Одеської міськради, Саша змогла отримати найсучасніший біонічний протез. Цей протез був виготовлений індивідуально з урахуванням всіх потреб дівчинки і дає їй можливість вести активне життя.

Повернення до гімнастики

Наразі Олександра проходить реабілітацію та повертається до тренувань з гімнастики. Вона змогла знову відчути радість від занять, які почала в трьох років. Вона доводить, що навіть у важких ситуаціях можна знайти силу не здаватися і боротися до останнього для здійснення мрії.

Про ракетний обстріл

16 травня російська ракета зруйнувала базу відпочинку та дачі навколо в Затоці, в тому числі постраждав й будинок родини. Мати дитини отримала численні осколкові травми та частково втратила слух.

Через ворожу атаку маленька дівчинка залишилася без ніжки. Два тижні дитині довелося перебувати у реанімації. Спочатку Саші поставили протез ноги на шість місяців, а також в руку встановили спицю, аби кістки зрослись. Лікування дитина проходили в Австрії. Австрійська група згодилась взяти на себе подальше лікування та реабілітацію родини.