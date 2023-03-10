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Маленька одеситка Олександра Паскаль змогла повернутися до життя після втрати ніжки

10 березня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дитина втратила ніжку під час обстрілу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Олександра Паскаль, втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, який стався минулого року в смт. Затока. Це могло б знищити мрії дівчинки про кар'єру в гімнастиці, але вона не здавалася. Замість цього вона зосередилася на тому, що потрібно зробити, щоб повернутися до тренувань.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Благодійний збір

Завдяки благодійному збору, який провели працівники Департаменту фінансів Одеської міськради, Саша змогла отримати найсучасніший біонічний протез. Цей протез був виготовлений індивідуально з урахуванням всіх потреб дівчинки і дає їй можливість вести активне життя.

Повернення до гімнастики

Наразі Олександра проходить реабілітацію та повертається до тренувань з гімнастики. Вона змогла знову відчути радість від занять, які почала в трьох років. Вона доводить, що навіть у важких ситуаціях можна знайти силу не здаватися і боротися до останнього для здійснення мрії.

Про ракетний обстріл

16 травня російська ракета зруйнувала базу відпочинку та дачі навколо в Затоці, в тому числі постраждав й будинок родини. Мати дитини отримала численні осколкові травми та частково втратила слух.

Через ворожу атаку маленька дівчинка залишилася без ніжки. Два тижні дитині довелося перебувати у реанімації. Спочатку Саші поставили протез ноги на шість місяців, а також в руку встановили спицю, аби кістки зрослись. Лікування дитина проходили в Австрії. Австрійська група згодилась взяти на себе подальше лікування та реабілітацію родини.

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