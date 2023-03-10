Маленькая одесситка Александра Паскаль смогла вернуться к жизни после потери ножки
Александра Паскаль, потеряла ногу в результате российского ракетного удара, произошедшего в прошлом году в пгт. Залив. Это могло бы уничтожить мечты девочки о карьере в гимнастике, но она не сдавалась. Вместо этого она сосредоточилась на том, что нужно сделать, чтобы возвратиться к тренировкам.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Благотворительный сбор
Благодаря благотворительному собранию, проведенному работниками Департамента финансов Одесского горсовета, Саша смогла получить самый современный бионический протез. Этот протез был изготовлен индивидуально с учетом всех потребностей девочки и дает ей возможность вести активную жизнь.
Возвращение в гимнастику
Сейчас Александр проходит реабилитацию и возвращается к тренировкам по гимнастике. Она смогла снова почувствовать радость от занятий, которые начала в три года. Она доказывает, что даже в трудных ситуациях можно найти силу не сдаваться и бороться до последнего для осуществления мечты.
О ракетных обстрелах
16 мая российская ракета разрушила базу отдыха и дачи вокруг Затока, в том числе пострадал и дом семьи. Мать ребенка получила многочисленные оскольчатые травмы и частично потеряла слух.
Из-за вражеской атаки маленькая девочка осталась без ножки. Две недели ребенку пришлось находиться в реанимации. Сначала Саше поставили протез ноги на шесть месяцев, а также в руку установили спицу, чтобы кости срослись. Лечение ребенка проходили в Австрии. Австрийская группа согласилась взять на себя дальнейшее лечение и реабилитацию семьи.