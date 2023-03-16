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За год в Одесской области три тысячи жителей получили направление на обеспечение протезом

16 марта 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Процедура получения протеза может занять до 45 дней.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В 2022 году 6 тысяч жителей южного региона Украины смогли получить вспомогательные средства реабилитации благодаря совместной инициативе медицинских учреждений и социальных служб. В общей сложности было выдано 25 тысяч направлений, из которых 3 тысячи пришлись на Одесскую область, а также по 3 тысячи на Херсонскую и Николаевскую области.

Об этом на брифинге рассказал директор Одесского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Виталий Кольцов.

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Специалисты обращают внимание на необходимость наличия определенных документов. Речь идет о заявлении, паспорте, регистрационном номере налогоплательщика, решении военно-врачебной комиссии и выписке из приказа командира части.

"После получения полного пакета документов наши специалисты звонят человеку, предлагают выбрать предприятие, подписывают с предприятием договор. В прошлом году мы снабдили протезами 100% военных и гражданских лиц, которые имели соответствующие документы в 2022 году", — отметил Виталий Кольцов.

Процедура получения протеза может занять до 45 дней. Однако сейчас в очереди на получение протезирования в Одесской области нет.

Напомним, в Одессе ремонтируют областной глазной госпиталь инвалидов войны. В нем будут проходить реабилитацию воины, защищающие страну.

Также в апреле в Одесской области начнет работать программа психологической реабилитации военных от тихоокеанского университета Сиэтла. Она состоит из четырех этапов.

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