Гимнастка Александра Паскаль посетила Олимпиаду 2024

Одесситка, потерявшая ногу во время обстрела, выполнила гимнастический элемент на Олимпиаде
Маленькая гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу во время обстрела Затоки в 2022 году, продолжает возвращаться в спорт. Так, несгибаемая одесситка посетила Олимпийские игры в Париже и выполнила несколько элементов у Эйфелевой башни.
Об этом гимнастка Александра Паскаль сообщила в своей странице Instagram.
"Побывать на Олимпийских играх это просто мечта. Болеем за наших девушек всем сердцем, вы лучшие", — пишет маленькая спортсменка.
Мероприятия в Украинском доме
Также гимнастка посетила Volia Space в Париже, где прошли мероприятия, посвященные современному украинскому спорту. Там девочка рассказала о своей реабилитации, расписании тренировок и адаптации к новому образу жизни.
Кроме того, на отдельном видео в соцсети маленькая Саша показала, какие тренировки вернула в свое расписание. Гимнастический элемент девочка исполнила в самом известном месте Парижа у Эйфелевой башни.
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