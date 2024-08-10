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Одесситка, потерявшая ногу во время обстрела, выполнила гимнастический элемент на Олимпиаде

10 августа 2024 14:32
Рвачова Анастасия - редактор
Гимнастка Александра Паскаль посетила Олимпиаду 2024
Гимнастка Александра Паскаль. Фото: paskals2016
Рвачова Анастасия - редактор

Маленькая гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу во время обстрела Затоки в 2022 году, продолжает возвращаться в спорт. Так, несгибаемая одесситка посетила Олимпийские игры в Париже и выполнила несколько элементов у Эйфелевой башни.

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Об этом гимнастка Александра Паскаль сообщила в своей странице Instagram.

"Побывать на Олимпийских играх это просто мечта. Болеем за наших девушек всем сердцем, вы лучшие", — пишет маленькая спортсменка.

Пост Александры Паскаль. Фото: скриншот
Пост Александры Паскаль. Фото: скриншот

Мероприятия в Украинском доме

Также гимнастка посетила Volia Space в Париже, где прошли мероприятия, посвященные современному украинскому спорту. Там девочка рассказала о своей реабилитации, расписании тренировок и адаптации к новому образу жизни.

Кроме того, на отдельном видео в соцсети маленькая Саша показала, какие тренировки вернула в свое расписание. Гимнастический элемент девочка исполнила в самом известном месте Парижа у Эйфелевой башни.

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