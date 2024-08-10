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У них таки искривленные челюсти — киевская литератор резко раскритиковала одесситов за язык

10 августа 2024 15:04
Рвачова Анастасия - редактор
Языковой скандал в Одессе: что не так для киевского литератора
Киевская литератор Лариса Ницой. Фото: Лариса Ницой
Рвачова Анастасия - редактор

В Одессе разгорелся очередной языковой скандал. Киевлянка приехала на отдых в южный город, где все "москворотые" и "ни одного украинского слова не встретить".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила киевская литератор Лариса Ницой.

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По словам женщины, на морской отдых приехала ее дочь и внучка, которые вели "дневник путешествия", где и записывали, что в течение четырех дней их окружала только русская речь.

"Божечки, здесь все москворотые. Это Украина? Мы здесь одни такие. Я вроде где-то за границей. Они разговаривают со своими московскими детьми. Что у них в голове? Опилки? Я словно на чужеземном острове с дикарями", — передает слова дочери Лариса Ницой.

Сообщение Ларисы Ницой. Фото: скриншот
Сообщение Ларисы Ницой. Фото: скриншот

Инцидент с именем

Также женщину возмутило, что одесситы неправильно произносили имя внучки — Доляна. Кроме того, ребенок учил русскоязычных детей на площадке, как правильно играть.

"У них таки искривлены челюсти. Добрый день. Или повторяют за мной имя моей дочери Доляна (доленька — рос. судьба) — однако у них выходит Даляна. Это от слова даль, что ли", — добавляет женщина.

Но в то же время она отметила, что на последний день отдыха в гостинице появились украиноязычные ребята. После чего все посетители, которых она встречала, заговорили по-украински.

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