Власники кафе в Затоці вибачилися за порушення мовного закону та змінюють назву закладу

Власниця кафе в Затоці на Одещині. Фото: скриншот

У курортному селищі Затока на Одещині стався мовний конфлікт: дівчині відмовили в обслуговуванні українською мовою. Після зустрічі з активістами власники кафе попросили вибачення та вирішили змінити назву закладу.

Про це у неділю, 4 серпня, у своєму Telegram-каналі, повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул.

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За словами Ганула, після профілактичної бесіди власниця закладу перепросила за поведінку персоналу та пообіцяла дотримуватися мовного закону в майбутньому.

"Такого дійсно більше не повториться, тому що ми поважаємо українську мову та Україну. А щодо назви закладу, то в майбутньому ми проведемо ребрендинг", — сказала жінка.

Окрім цього, щодо назви закладу, то буква "Z" за словами власників, начебто означає селище Затоку. Щоб уникнути подальших непорозумінь, вони вирішили прибрати цю букву з назви. Заклад був зареєстрований у 2017 році, і власники показали відповідні документи.

"Власники кафе запевнили, що подібних ситуацій більше не буде і вони докладатимуть усіх зусиль для дотримання мовного законодавства", — сказав активіст Дем'ян Ганул.

Допис Дем'яна Ганула. Фото: скриншот

Подробиці скандалу

Нещодавно в курортному селищі Затока на Одещині стався скандал, там дівчині відмовили в обслуговуванні українською мовою, ба більше, після прохання говорити державною — відвідувачку вигнали з кафе. Власники закладу, який називається "Burger Z", поводилися нахабно навіть у присутності поліцейських. Особливо негативну реакцію викликала назва кафе "Burgerz", оскільки латинська буква Z асоціюється з російськими окупантами. Поліцейські, які прибули на місце інциденту, не змогли ефективно вирішити конфлікт.