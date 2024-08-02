Мовний скандал у Затоці — відмовили в обслуговуванні українською

У Затоці відмовились обслуговувати українською. Ілюстративне фото: Freepik

У Затоці на Одещині стався мовний скандал в одному з місцевих закладів харчування. Львів'янка Валерія відвідала кафе "Burger Z" і на своє замовлення, озвучене українською мовою, отримала відповідь російською.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Подробиці скандалу

Коли Валерія попросила перейти на державну мову, їй відмовили в обслуговуванні та попросили покинути заклад. У відповідь на це дівчина викликала поліцію, яка склала адміністративний протокол. Також Валерія попросила правоохоронців зробити кафе попередження. Як з'ясувалося пізніше, на касі працював неповнолітній син власника кафе.

Власник закладу під час спілкування нібито агресивно захищав російську мову, стверджуючи, що його сім'я ніколи не перейде на українську. Крім того, авторка скарги зазначила, що в закладі грала музика країни-агресора, а меню було написано російською мовою.

Заклад-участник скандалу. Фото: Ярослава Вітко-Присяжнюк

Кафе "Burger Z" розташоване у курортному селищі Затока на Одещині. Заклад є популярним серед туристів завдяки своїм бургерам і розташуванню поблизу пляжу. Власник закладу поки не коментував інцидент публічно.

Захист української мови

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк відреагувала на інцидент та зазначила, що розпочато держконтроль щодо дотримання мовного закону власницею цього кафе. Також додатково проведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками сфери обслуговування в регіоні.

Допис щодо скандалу у Затоці. Фото: скриншот

Інші мовні скандали на Одещині

Ми писали, що в одному з торгівельно-розважальних центрів Одеси досі можна знайти російський одяг. Місцеві сфотографували бірки на товарах, на яких постачальником зазначена компанія з Москви.

Раніше на одному з міських пляжів Одеси сталася чергова сутичка з приводу мовного питання. Так, між відпочивальниками виник конфлікт, а коли жінка намагалася заспокоїти одесита — той її облаяв, адже вона спілкується українською.