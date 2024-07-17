Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Послав жінку за те, що вона звернулась до нього українською — черговий мовний скандал в Одесі arrow

Послав жінку за те, що вона звернулась до нього українською — черговий мовний скандал в Одесі

17 липня 2024 12:26
Верзілова Єлизавета - редактор
Мовний скандал в Одесі: чоловік послав жінку через українську
Учасник мовного скандалу в Одесі. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На одному з міських пляжів Одеси сталась чергова сутичка з приводу мовного питання. Так, між відпочивальниками виник конфлікт, а коли жінка намагалось заспокоїти  одесита — той її облаяв, адже вона спілкується українською. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Читайте також:

Деталі інциденту

За даними місцевих ЗМІ, одесит із своїм собакою породи йоркширський тер'єр прийшов на пляж, де на його песика накинувся більший. Одна з жінок, що відпочивали неподалік, намагались чоловіка заспокоїти, але почувши українську — він одразу змінив поведінку. 

"Вали туди, звідки приїхала, тварюка", — лаявся чоловік. 

Інші мовні скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі патрульні ігнорували вимогу покарати паркувальника, який відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Поліцейські вимагали в активіста показати законодавчі акти, які зобов'язують паркувальника спілкуватися українською мовою з клієнтом. У поліції з приводу інциденту почали службове розслідування

Також ми писали, що в Одесі заклад, що розташований на "Ланжероні", потрапив в епіцентр мовного скандалу. Гості ресторану розважались під черговий "хіт" російських чартів, але після широкого розголосу представниця перепросила.

Додамо, що на бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Одеса туристи скандал російська мова відпочинок пляж українська мова Одеська область мовний скандал Новини Одеси собака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку