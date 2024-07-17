Мовний скандал в Одесі: чоловік послав жінку через українську

Послав жінку за те, що вона звернулась до нього українською — черговий мовний скандал в Одесі
На одному з міських пляжів Одеси сталась чергова сутичка з приводу мовного питання. Так, між відпочивальниками виник конфлікт, а коли жінка намагалось заспокоїти одесита — той її облаяв, адже вона спілкується українською.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Деталі інциденту
За даними місцевих ЗМІ, одесит із своїм собакою породи йоркширський тер'єр прийшов на пляж, де на його песика накинувся більший. Одна з жінок, що відпочивали неподалік, намагались чоловіка заспокоїти, але почувши українську — він одразу змінив поведінку.
"Вали туди, звідки приїхала, тварюка", — лаявся чоловік.
Інші мовні скандали в Одесі
Ми писали, що в Одесі патрульні ігнорували вимогу покарати паркувальника, який відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Поліцейські вимагали в активіста показати законодавчі акти, які зобов'язують паркувальника спілкуватися українською мовою з клієнтом. У поліції з приводу інциденту почали службове розслідування.
Також ми писали, що в Одесі заклад, що розташований на "Ланжероні", потрапив в епіцентр мовного скандалу. Гості ресторану розважались під черговий "хіт" російських чартів, але після широкого розголосу представниця перепросила.
Додамо, що на бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.
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