Мовний скандал в Одесі: чоловік послав жінку через українську

Учасник мовного скандалу в Одесі. Фото: скриншот

На одному з міських пляжів Одеси сталась чергова сутичка з приводу мовного питання. Так, між відпочивальниками виник конфлікт, а коли жінка намагалось заспокоїти одесита — той її облаяв, адже вона спілкується українською.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Деталі інциденту

За даними місцевих ЗМІ, одесит із своїм собакою породи йоркширський тер'єр прийшов на пляж, де на його песика накинувся більший. Одна з жінок, що відпочивали неподалік, намагались чоловіка заспокоїти, але почувши українську — він одразу змінив поведінку.

"Вали туди, звідки приїхала, тварюка", — лаявся чоловік.

Інші мовні скандали в Одесі

Ми писали, що в Одесі патрульні ігнорували вимогу покарати паркувальника, який відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Поліцейські вимагали в активіста показати законодавчі акти, які зобов'язують паркувальника спілкуватися українською мовою з клієнтом. У поліції з приводу інциденту почали службове розслідування.

Також ми писали, що в Одесі заклад, що розташований на "Ланжероні", потрапив в епіцентр мовного скандалу. Гості ресторану розважались під черговий "хіт" російських чартів, але після широкого розголосу представниця перепросила.

Додамо, що на бізнес-івенті в Одесі, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання. Дівчата, які відвідували захід, попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.