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Поліцейське керівництво відреагувало на мовний конфлікт в Одесі — що буде далі

15 липня 2024 02:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Нацполіція відреагувала на мовний конфлікт в Одесі біля готелю Чорне Море
Патруль Одеси, що брав участь у мовному конфлікті. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Одесі стався черговий мовний конфлікт на паркувальному майданчику біля готелю "Чорне Море". Паркувальник, який надавав послуги, відмовився обслуговувати клієнтку українською, а поліцейський патруль його підтримав. 

Про це у своєму Telegram 14 липня, у неділю розповів та виклав відповідне відео волонтер, зоо- та екозахисник, засновник та очільник громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. 

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Як розвивався мовний конфлікт

За словами Ганула, охоронець, що виконує функції паркувальника, відмовився надавати послуги українською. 

Тоді громадський діяч викликав поліцію, але поліціянти, попри посилання активістів на ст. 30 закону "Про мову", стали наполягати, що це стосується тільки держслужбовців. 

Мовний конфдікт Одеса
Повідомлення Ганула щодо мовного конфлікту

Треба зауважити, що у мовному законі надзвичайно важливою є ст. 30 "Державна мова у сфері обслуговування споживачів", якою є українська мова.

На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Це означає, що перше звернення працівника сфери обслуговування повинне звучати українською, а в разі прохання клієнта він має право, але не зобов'язаний перейти на іншу мову. 

Якою була реакція керівництва поліції

Дем'ян Ганул через соцмережі звернувся до керівництва Нацполіції й отримав відповідь, що за цим інцидентом буде проведено службове розслідування. 

Ганул мовний конфлікт
Відповідь керівництва патрульної поліції України

Крім того, громадський активіст вже записався на особисту зустріч до начальника патрульної поліції Одеси.

Раніше в Одесі під час бізнес-івенту теж виник конфлікт через мовне питання. Відвідувачі просили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.

Крім того, зараз саме Одеса опинилась на провідних позиціях за недотримання мовного закону.  За перше півріччя там подано понад 200 заяв про порушення мовного закону.

Одеса закон поліція мовний скандал

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